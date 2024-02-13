Госдума денонсировала соглашение о пенсиях работников органов внутренних дел СНГ

Депутаты Государственной думы одобрили денонсацию соглашения о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств-участников СНГ. Данный документ был подписан в декабре 1993 года и в дальнейшем ратифицирован Россией.

Цель соглашения заключалась в защите пенсионных прав сотрудников органов внутренних дел бывшего Советского Союза до принятия участниками СНГ законодательных актов по их пенсионному обеспечению. Теперь эти вопросы уже регулируют национальные законодательства, говорится в пояснительной записке.

Денонсация соглашения коснётся граждан России, которые постоянно проживают в других странах СНГ. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пенсии они отныне будут получать в соответствии с положением, которое утвердил кабинет министров РФ.

