Госдеп потребовал освободить задержанных за диверсию на газопроводе в Крыму
Государственный департамент США осудил задержание первого замглавы экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (запрещена в России) Наримана Джелялова по делу о диверсии на газопроводе в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.
Как отметили в ведомстве, США «решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму» Джелялова и требуют немедленно освободить всех пятерых задержанных в рамках этого дела.
Накануне стало известно, что пятерых сторонников крымскотатарского «Меджлиса» задержали за повреждение газопровода в Крыму, сообщает РИА ФАН. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
О повреждении газопровода в селе Перевальном под Симферополем стало известно 23 августа. При осмотре места происшествия было установлено, что повреждение могло произойти из-за «противоправных действий неустановленных лиц». По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, причастных объявили в розыск, напоминает РЕН ТВ.
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