Городской праздник выпускников впервые пройдет в «Лужниках»

Выпускные вечера в будущем году в российской столице впервые пройдут в «Лужниках». Об этом стало известно по итогам заседания президиума правительства Москвы под председательством мэра Сергея Собянина. Дата празднований по случаю завершения учебного года установлена на 23-24 июня.

Традиционно праздник подразумевает проведение выпускных вечеров в школах и вузах, а также общегородской бал выпускников, который на этот раз состоится на территории олимпийского комплекса «Лужники». Как сообщает Москва 24, оргкомитет по подготовке и проведению выпускных вечеров возглавила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году в выпускных вечерах приняли участие более 55 тысяч московских одиннадцатиклассников. Около половины из них праздновали окончание школы в Парке Горького. Участниками праздничного концерта стали артисты, которых молодёжь сама определила в ходе голосования на портале «Активный гражданин».

