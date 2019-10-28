Городские ветклиники проведут акцию «Вызов врача на дом в 2 раза дешевле»

Акция под названием «Вызов врача на дом в два раза дешевле» будет организована в государственных ветеринарных клиниках Москвы с 1 ноября до конца текущего года. Об этом информирует официальный сайт мэра российской столицы.

Владелец питомца сможет вызвать бригаду специалистов за 781 рубль. Другие предоставляемые услуги и их стоимость опубликованы на странице комитета ветеринарии мегаполиса.

По статистике, чаще всего ветеринаров приглашают на дом для лечения животных, вакцинации от бешенства и лептоспироза. Также специалистов просят провести стерилизацию питомца или вживить электронный чип. Кроме того, медикам приходится делать выездные лабораторные исследования, эвтаназию с помощью препаратов и иные процедуры, отмечает АГН «Москва».

Столичная государственная ветеринарная служба имеет 11 специализированных автомобилей помощи на дому, которые оснащены необходимым оборудованием. Как подчеркнул глава комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин, бригады сформированы из профессионалов высокого класса с большим опытом спасения животных.

