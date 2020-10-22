Город Дно второй раз подряд стал самым матерящимся в России

Рейтинг самых матерящихся в соцсетях городов России возглавил населенный пункт из Псковской области под названием Дно, следует из результатов исследования агентства «Интериум».

На втором месте оказался Краснодар, тройку замыкает Москва. В пятерку также попали Калининград и Санкт-Петербург.

По сравнению с прошлым годом, в рейтинг вошли крупные города и вытеснили менее населенные. Специалисты объяснили это тем, что жители мегаполисов тяжело переживают пандемию и испытывают финансовые трудности.

