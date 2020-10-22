Город Дно второй раз подряд стал самым матерящимся в России
Рейтинг самых матерящихся в соцсетях городов России возглавил населенный пункт из Псковской области под названием Дно, следует из результатов исследования агентства «Интериум».
На втором месте оказался Краснодар, тройку замыкает Москва. В пятерку также попали Калининград и Санкт-Петербург.
По сравнению с прошлым годом, в рейтинг вошли крупные города и вытеснили менее населенные. Специалисты объяснили это тем, что жители мегаполисов тяжело переживают пандемию и испытывают финансовые трудности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Путин лично просил выпустить Навального за границу
- Путин: В Карабахе погибло около пяти тысяч человек
- Путин призвал подключить к ДСНВ все ядерные страны
- Суд обязал Google снять ограничения с фильма «Беслан» на Youtube
- Путин: безопасность России не пострадает при отсутствии СНВ-3
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru