Горнолыжный курорт «Эльбрус» откроется 7 ноября
Открытие сезона на горнолыжном курорте «Эльбрус» планируется 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора АО "Курорты Северного Кавказа" Хасана Тимижева.
Глава курорта рассказал, что канатная дорога начнет работу от станции "Гара-Баши" до станции "Старый Кругозор», отметив, что в начале сезона ски-пассы будут продаваться по сниженной цене. В частности, дети от 6 до 13 лет будут иметь скидку 50% от полной стоимости, дети до 5 лет - бесплатно.
В текущем году курорт откроется для любителей сноубордов и лыж в 51-раз.
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