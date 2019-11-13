Горку из кладбищенской земли строят в Омской области для детей
13 ноября 201909:58
Ледяную горку для детей в Омской области начали строить из кладбищенской земли. Как уточняет РЕН ТВ, инцидент произошел в селе Красноярка. Видео стройки было опубликовано на странице одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».
На опубликованном видеоролике можно рассмотреть мусор, в том числе, части кладбищенских венков.
В правительстве Омской области сообщили, что менять землю не собираются. Вместо этого из нее уберут весь «ритуальный» мусор и вывезут его на специальный полигон.
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