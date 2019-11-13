Горку из кладбищенской земли строят в Омской области для детей

На опубликованном видеоролике можно рассмотреть мусор, в том числе, части кладбищенских венков.

В правительстве Омской области сообщили, что менять землю не собираются. Вместо этого из нее уберут весь «ритуальный» мусор и вывезут его на специальный полигон.

