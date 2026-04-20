Горелкин: Telegram не сотрудничает с РФ в борьбе с мошенниками

Мессенджер Telegram не сотрудничает с Россией в вопросе борьбы с мошенниками. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Как отметил парламентарий, такого взаимодействия нет и с другими зарубежными платформами.

«Если, например, состоялся обман пользователя, нет никакого сотрудничества, чтобы помочь как-то поймать этого мошенника, оперативно заблокировать этот аккаунт», - цитирует Горелкина ТАСС.

Ранее депутат рассказал об отсутствии планов по блокировке Google на территории России.

