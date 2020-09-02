Горе Куштау в Башкирии дали статус охраняемой природной территории

Власти Башкирии согласовали с Минприроды РФ наделение горы (шихана) Куштау статусом особой охраняемой природной территории памятника природы, уже подписано соответствующее постановление. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов, передаёт «Интерфакс».

Шихан Куштау планировала разрабатывать «Башкирская содовая компания» (БСК), однако попыткам начать работы помешали экоактивисты и местные жители. Противостояние вылилось в столкновения с представителями компании и правоохранителями, на место событий приезжал глава Башкирии Радий Хабиров. Конфликт привлёк внимание и федеральных властей. В Генпрокуратуре заявили, что сделка в 2013 году, из-за которой государство утратило контроль над БСК, была незаконной, и добились ареста акций компании.

Хабиров заявлял, что гора получит природоохранный статус, если представители компании не найдут компромисс с общественниками и представителями властей.

