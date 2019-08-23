Гордость мусульман. Путин приветствовал открытие в Чечне крупнейшей мечети Европы

Самую большую мечеть в Европе открыли сегодня в Чечне в городе Шали. Там состоялась первая коллективная молитва. Как сообщает РИА ФАН, культовое здание способно вместить до 30 тысяч молящихся. На окружающей территории могут также одновременно располагаться еще 70 тысяч человек.

На открытие мечети собрались десятки тысяч мусульман, в том числе гости с Ближнего Востока из Узбекистана и Марокко. На церемонии было оглашено поздравление президента России Владимира Путина. Он выразил уверенность, что это величественное сооружение будет способствовать приобщению мусульман к историческим и религиозным традициям отцов и дедов, укреплению мира и согласия в обществе.

Мечеть открыл в день 68-летия со дня рождения первого президента Чечни республики Ахмата-Хаджи Кадырова его сын, действующий глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что молитвенное сооружение названо в четь пророка Мухаммеда и именуется «Гордость мусульман». В Чечне на сегодня возведено более 1000 мечетей.

