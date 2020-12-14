Гордон раскритиковала ограничение прав женщин на аборты
Предложенный Минздравом перечень медицинских показаний для аборта, который ограничивает права женщина прерывание беременности наличием определённых патологий и болезней, приведёт к развитию подпольного абортного бизнеса. Об этом заявила юрист и журналист Екатерина Гордон.
Она отметила, что аборты не поддерживает, но считает, что бороться с ними нужно, просвещая и помогая материально.
«Сделайте так, пожалуйста, уважаемое правительство и законодатели, чтобы женщина получала алименты, были социальные выплаты», - сказала Гордон в эфире «Радио 1».
Против ограничений прав на аборт выступила и актриса Лариса Гузеева, по мнению которой каждый человек должен иметь возможность самостоятельно распоряжаться своим телом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+27 328 / сут.
Умерли
47 391+450 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+18 562 / сут.
- Украина и турецкие компании подписали соглашение о производстве беспилотников
- Защита просит для историка Соколова 8 лет лишения свободы
- В Турции на новогодние праздники введут круглосуточный комендантский час
- Израиль перейдёт ко второй фазе испытаний своей вакцины от COVID-19
- В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru