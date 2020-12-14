Гордон раскритиковала ограничение прав женщин на аборты

Предложенный Минздравом перечень медицинских показаний для аборта, который ограничивает права женщина прерывание беременности наличием определённых патологий и болезней, приведёт к развитию подпольного абортного бизнеса. Об этом заявила юрист и журналист Екатерина Гордон.

Она отметила, что аборты не поддерживает, но считает, что бороться с ними нужно, просвещая и помогая материально.

«Сделайте так, пожалуйста, уважаемое правительство и законодатели, чтобы женщина получала алименты, были социальные выплаты», - сказала Гордон в эфире «Радио 1».

Против ограничений прав на аборт выступила и актриса Лариса Гузеева, по мнению которой каждый человек должен иметь возможность самостоятельно распоряжаться своим телом.

