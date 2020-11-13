Google получил штраф на 25 млн долларов от Турции

Совет по конкуренции Турции оштрафовал компанию Google на 196 708 054 лир (более 25 млн долларов) за «злоупотребление своим доминирующим положением на общем поисковом рынке», сообщает издание Cumhuriyet.

Антимонопольное ведомство провело расследование против корпорации. По данным экспертов, Google размещал текстовые объявления «с неопределённым и интенсивным рекламным качеством», не приносящие доход от рекламы на рынок электронной коммерции. Тем самым поисковик затруднял получение других результатов поисковой выдачи.

Согласно решению Совета по конкуренции, компания нарушила закон о защите конкуренции и была оштрафована на рекордную сумму.

Google ранее уже получал штраф от турецкого антимонопольного ведомства. В феврале 2020 года компанию оштрафовали на 98,35 млн лир (16,26 млн долларов) за злоупотребление доминирующим положением и создание неудобств для конкурентов в сфере электронной коммерции.

