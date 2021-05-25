Google оштрафован ещё на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление противоправной информации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службе Таганского райсуда.
Напомним, ранее Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной в России информацией. В ведомстве заявили, что направили в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. По данным Роскомнадзора, на YouTube не удалено около 5 тысяч запрещенных материалов, из них 3,5 тысячи – с призывами к экстремизму.
К слову, суд уже штрафовал Google по аналогичным протоколам на 700 тысяч, полтора и три миллиона рублей. Все штрафы компания оплатила.
А ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в том случае, если Роскомнадзор попытается замедлить сервисы Google, первыми на себе это почувствуют пользователи YouTube.
«На Google приходится очень большое количество пользователей и, самое главное, трафика. Прежде всего это YouTube, для которого замедление невозможно, так как видеоконтент очень требователен к скоростным характеристикам. Есть и другие популярные в России сервисы, в том числе поисковик, реклама в поисковиках. Я очень надеюсь, что стороны договорятся между собой. К сожалению, на сегодняшний момент нет единого транснационального документа, который мог бы четко и прозрачно говорить о размещении и удалении того или иного контента. Получается, что американский и российский подходы диаметрально противоположные, а так не должно быть», - отметил Кусков.
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