Google оштрафован ещё на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление противоправной информации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службе Таганского райсуда.

Напомним, ранее Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной в России информацией. В ведомстве заявили, что направили в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. По данным Роскомнадзора, на YouTube не удалено около 5 тысяч запрещенных материалов, из них 3,5 тысячи – с призывами к экстремизму.

К слову, суд уже штрафовал Google по аналогичным протоколам на 700 тысяч, полтора и три миллиона рублей. Все штрафы компания оплатила.