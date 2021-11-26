Гонконгский вирус гриппа выявлен у детей в Калмыкии

В Калмыкии у детей разных возрастов, проходящих лечение от ОРВИ, в 79 пробах определили РНК вирус гриппа А, большинство проб относятся к типу A(H3N2), сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что особенностью так называемого «Гонконгского гриппа» является его стремительное развитие. Температура поднимается выше 39 градусов. Она сопровождается сухим кашлем, заложенностью горла, головной болью, ломотой во всем теле. Все эти симптомы начинают проявляться уже через один-два дня после заражения.

В регион по поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой на работу направлены эксперты научно-исследовательских организаций.

В четверг работа всех детских садов Элисты и одного из районов Калмыкии приостановлена.

Ранее на сайте «НСН» сообщалось, что в центре Гамалеи заявили об экспериментах по одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа.