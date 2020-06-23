Голосующим в Москве на участках обеспечат полную санитарную безопасность

Москвичам, которые решат прийти на избирательные участки с 25 июня по 1 июля, будет гарантирована полная санитарная безопасность. Об этом заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.



Он отметил, что граждане будут получать перчатки, маски, а также ручки. Все эти предметы после голосования будут утилизированы. Кроме того, будет вестись контроль за числом людей в помещениях.



«Очень важно для тех, кто не может воспользоваться дистанционным голосованием или надомным и принял решение прийти на участок - их здоровье должно быть защищено так же, как здоровье тех, кто работает на участках, например, сотрудники полиции, которые охраняет участки», - подчеркнул Асафов.



Ранее стало известно, что число общественных наблюдателей на голосовании превысило 250 тысяч. Это больше, чем во время президентской кампании 2018 года, отмечает Ura.ru

