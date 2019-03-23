Голосовые звонки WhatsApp использовались для установки программ-шпионов

Злоумышленники устанавливали шпионское программное обеспечение на мобильные телефоны, используя функцию звонков в приложении WhatsApp. Как пишет Financial Times, неизвестные внедряли шпионскую программу, совершая звонки на выбранные номера телефонов при помощи этого приложение. Издание подчёркивает, что вредоносный код скачивался даже тогда, когда абонент не брал трубку, а сведения о звонке удалялись из памяти устройства.

Атаке подвергались устройства на платформах iOS и Android, отмечает RT.

Добавим, приложением WhatsApp пользуются полтора миллиарда человек по всему миру. Сейчас компания занимается проведением собственного расследования и пытается ценить, сколько гаджетов стали жертвой таких «вирусных» звонков.