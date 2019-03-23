Голосовые звонки WhatsApp использовались для установки программ-шпионов
Злоумышленники устанавливали шпионское программное обеспечение на мобильные телефоны, используя функцию звонков в приложении WhatsApp. Как пишет Financial Times, неизвестные внедряли шпионскую программу, совершая звонки на выбранные номера телефонов при помощи этого приложение. Издание подчёркивает, что вредоносный код скачивался даже тогда, когда абонент не брал трубку, а сведения о звонке удалялись из памяти устройства.
Атаке подвергались устройства на платформах iOS и Android, отмечает RT.
Добавим, приложением WhatsApp пользуются полтора миллиарда человек по всему миру. Сейчас компания занимается проведением собственного расследования и пытается ценить, сколько гаджетов стали жертвой таких «вирусных» звонков.
Ранее НСН писала, что разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать анти-спам функции. В частности, «Пересылка информации» предоставит больший объем информации о сообщениях. Найти ее можно в разделе «Информация о сообщении». Как подчёркивают «Известия», используя эту функцию, пользователь будет знать, сколько раз сообщение было переслано.
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