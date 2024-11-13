Голосовому ассистенту «Маруся» изменят голос
13 ноября 202414:37
Голосовому ассистенту VK «Маруся» изменят голос в начале 2025 года, уже записано около половины необходимых часов. Об этом сообщило РИА Новости.
Сейчас «Марусю» озвучивает Елена Соловьева, также подарившая свой голос Тринити из «Матрицы». По словам источника агентства, новому голосу помощника присущи «доброта, позитивный настрой и теплый обволакивающий тембр».
Ранее компания VK опровергла данные о закрытии проекта умных колонок «Капсула». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Потери ВСУ в Курской области превысили 32 150 военнослужащих
- В Госдуме предложили увеличить скорость на автомагистралях до 150 километров в час
- Умер последний глава комсомола СССР Зюкин
- Замглавы Минсельхоза Увайдов: Выпуск винодельческой продукции РФ вырос на 14,5%
- Эминем и Брайан Адамс стали номинантами на включение в «Зал славы авторов песен»
- Голосовому ассистенту «Маруся» изменят голос
- В Польше задержали гражданина Белоруссии по подозрению в диверсии
- Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы
- СМИ: Почти 240 человек эвакуировали из загоревшегося общежития в Москве
- Контрактник получил шесть лет колонии за нежелание участвовать в СВО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru