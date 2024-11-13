Голосовому ассистенту «Маруся» изменят голос

Голосовому ассистенту VK «Маруся» изменят голос в начале 2025 года, уже записано около половины необходимых часов. Об этом сообщило РИА Новости.

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Сейчас «Марусю» озвучивает Елена Соловьева, также подарившая свой голос Тринити из «Матрицы». По словам источника агентства, новому голосу помощника присущи «доброта, позитивный настрой и теплый обволакивающий тембр».

Ранее компания VK опровергла данные о закрытии проекта умных колонок «Капсула». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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