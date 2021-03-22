Цифровой сервис для врачей московских поликлиник стал номинантом премии конкурса ООН

Цифровой сервис для врачей поликлиник Москвы «Топ-3» номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Единая цифровая платформа московского здравоохранения открывает новые возможности для внедрения передовых разработок и улучшения качества диагностики в столице», — рассказала заммэра.

Как отметила Ракова, цифровой инструмент сокращает время на постановку предварительного диагноза и высвобождает больше времени для общения врача с пациентом. Сервис работает в поликлиниках города более полугода. За это время медики поставили с его помощью более миллиона диагнозов.

Цифровая разработка «Топ-3» создана компанией «СберМедИИ» совместно с правительством Москвы. Проект с помощью искусственного интеллекта позволяет определить на основании жалоб пациента три наиболее вероятных диагноза. Для создания системы были исследованы данные 4 млн посещений медучреждений и обобщена статистика всех диагнозов при амбулаторном лечении в регионе за год.

Система способна выставлять 256 различных диагнозов — 95% от всех возможных диагнозов, устанавливаемых при первом обращении к врачу. При этом медик может самостоятельно выбрать один из предложенных предварительных диагнозов или же поставить собственный.

Во время пилотных испытаний сервис «Топ-3» был опробован в четырех российских регионах, где проживает более 20 млн человек. Использование системы в Москве позволило снизить нагрузку на медработников и сократить время на постановку диагноза. «Умного помощника» используют в повседневной работе более 3,5 тысяч врачей.

Ряд проектов правительства Москвы также стали финалистами WSIS Prizes. На международную премию номинированы 15 цифровых сервисов, в том числе «Московская электронная школа», ЕМИАС, специализированный центр «Моя карьера», портал «Давай друЖИТЬ» и другие. Онлайн-голосование за проекты продлится до 31 марта, после станут известны 18 победителей и 72 чемпиона. Церемония награждения «WSIS Prizes 2021» состоится 17-21 мая 2021 года на всемирном саммите по вопросам информационного общества.

