Голосование на выборах президента России началось в Москве

Голосование на выборах президента РФ стартовало в Москве.

Президентские выборы пройдут в стране с 15 по 17 марта. В них участвуют четыре зарегистрированных кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), действующий президент Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

В Москве могут проголосовать лица с постоянной регистрацией в городе и жители других российских регионов, которые заранее оформили заявление на прикрепление к участку в столице. Голосование онлайн доступно 15-17 марта, также в течение трех дней будут открыты избирательные участки.

