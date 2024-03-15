Голосование на выборах президента России началось в Москве
Голосование на выборах президента РФ стартовало в Москве.
Президентские выборы пройдут в стране с 15 по 17 марта. В них участвуют четыре зарегистрированных кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), действующий президент Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).
В Москве могут проголосовать лица с постоянной регистрацией в городе и жители других российских регионов, которые заранее оформили заявление на прикрепление к участку в столице. Голосование онлайн доступно 15-17 марта, также в течение трех дней будут открыты избирательные участки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru