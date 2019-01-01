«Голос. Дети» предложили разделить на два шоу
Константину Эрнсту следовало бы реформировать проект «Голос. Дети», пишут Дни.ру.
Эксперт Совета по развитию информационного общества при Государственной Думе Вадим Манукян предложил «сделать два шоу «Голос. Дети. Народ» и «Голос. Дети. Деньги».
«Было бы интересно замерить рейтинги у эти двух шоу в случае, если Константин Эрнст решится на этот шаг», отметил эксперт.
Шестой сезон телевизионного шоу «Голос. Дети» транслировался на российском «Первом канале» в 2019 году. Наставниками в этом сезоне стали Светлана Лобода, Пелагея и Валерий Меладзе.
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