Голодающего экс-схимонаха Сергия перевели в «Матросскую тишину»

Лишенный сана и отлучённый от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) переведен в столичный следственный изолятор «Матросская тишина» из СИЗО №7, который используется в качестве карантинного. Об этом сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

После ареста в конце декабря Романов отказался в СИЗО от еды и воды, назвав это постом, а не голодовкой. На прошлой неделе член ОНК Ева Меркачева сообщила, что 5 января он объявил уже сухую голодовку, а с момента задержания похудел на 7 килограммов. По словам журналистки, он собирается голодать либо до своего перевода под домашний арест либо «до смерти».

Сергия задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре, который он основал, и переправили через Екатеринбург в Москву. Следователи предъявили ему обвинения в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

Бывший схимник оказался в центре внимания после того, как стал отрицать опасность пандемии коронавируса, а также утверждал, что россиян якобы хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», лишают «свободы и работы».

Церковный суд РПЦ сначала лишил его сана, а затем вообще отлучил за непослушание – Романов продолжил проводить богослужения, не смотря на запрет

