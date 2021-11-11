Голливудский актер Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной в мире
11 ноября 202104:32
Журнал People выбрал самого сексуального мужчину планеты, сообщает «Интерфакс».
В 2021 году по версии издания, им стал 52-летний американский актер Пол Радд. Он известен ролью супергероя Человека-муравья в кинокартинах «Марвел».
Также Радд снялся в таких фильмах, как «Ромео + Джульетта», «Сорокалетний девственник», «Немножко беременна».
Ранее самыми сексуальными мужчинами планеты по данным People становились Брэд Питт, Джордж Клуни, Мэттью Макконахи, Том Круз и другие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Голливудский актер Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной в мире
- Голикова сообщила, в каких регионах РФ не растёт коллективный иммунитет
- Родственники избившего мужчину в московском метро извинились за него
- Названо количество госпитализированных с коронавирусом среди привитых
- Найдена кассета с неизвестной песней с участием The Beatles
- Бензин в России за неделю подорожал на 6 копеек
- YouTube скроет количество «дизлайков»
- Умер художник мультфильма «Третья планета» Дмитрий Куликов
- Украина изменит отношения с Белоруссией после признания Крыма российским
- На Кубани привитым от COVID-19 студентам выделят материальную поддержку
10 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru