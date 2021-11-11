Голливудский актер Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной в мире

Журнал People выбрал самого сексуального мужчину планеты, сообщает «Интерфакс».

Голливудский актер стал самым сексуальным мужчиной планеты

В 2021 году по версии издания, им стал 52-летний американский актер Пол Радд. Он известен ролью супергероя Человека-муравья в кинокартинах «Марвел».

Также Радд снялся в таких фильмах, как «Ромео + Джульетта», «Сорокалетний девственник», «Немножко беременна».

Ранее самыми сексуальными мужчинами планеты по данным People становились Брэд Питт, Джордж Клуни, Мэттью Макконахи, Том Круз и другие.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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