Голливудский актер Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной в мире

В 2021 году по версии издания, им стал 52-летний американский актер Пол Радд. Он известен ролью супергероя Человека-муравья в кинокартинах «Марвел».

Также Радд снялся в таких фильмах, как «Ромео + Джульетта», «Сорокалетний девственник», «Немножко беременна».

Ранее самыми сексуальными мужчинами планеты по данным People становились Брэд Питт, Джордж Клуни, Мэттью Макконахи, Том Круз и другие.

