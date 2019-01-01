Голикова заявила о снижении числа бедных россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год. Об этом она рассказала в интервью газете «Известия».

По ее словам, количество бедных в России составляет 12,9 процентов населения. Вице-премьер добавила, что снижение бедности в два раза – это «национальная цель номер один», отмечает Ura.ru.