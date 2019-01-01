Голикова заявила о снижении числа бедных россиян
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год. Об этом она рассказала в интервью газете «Известия».
По ее словам, количество бедных в России составляет 12,9 процентов населения. Вице-премьер добавила, что снижение бедности в два раза – это «национальная цель номер один», отмечает Ura.ru.
Решение вопроса бедности, по мнению Голиковой, зависит от увеличения различных видов и форм социальной поддержки, а с другой стороны — от экономического роста. Политик подчеркнула, что больше всего малообеспеченных семей в России проживают в республике Тыва, передает РИА ФАН.
Ранее американский финансовый портал Business Insider представил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике. Одним из них оказался высокий уровень социального неравенства - 13 процентов населения находится за чертой бедности, отметили аналитики. Бывший министр экономики России Андрей Нечаев прокомментировал в эфире НСН эти «шокирующие факты».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Президентские выборы в Казахстане признали демократичными
- В Финляндии обеспокоились «трехголовым монстром» из России
- Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
- СМИ: Данные 900 тысяч россиян оказались в открытом доступе
- В России хотят изменить принцип установки дорожных камер