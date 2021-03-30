Голикова заявила о снижении числа абортов в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России замедляются темпы снижения рождаемости, сообщает ТАСС.

По её словам, в 2020 году этот показатель составил 3%, тогда как в 2019 году - 8%. Она считает, что это позволяет говорить о «тенденции замедления темпов снижения рождаемости».

Также Голикова отметила, что в России снизилось количество абортов.

«Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%. Это серьезные цифры», - добавила вице-премьер.

Ранее директор департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Андрей Галкин заявил, что в стране сокращается количество женщин репродуктивного возраста, сообщает Ura.ru. По его словам, средний возраст матери при рождении постепенно сдвигается к 30 годам.

