Голикова: В России вводится переходный период по QR–кодам до 1 февраля

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России устанавливается переходный период сроком до 1 февраля для вакцинации граждан от COVID-19.

Речь идет о сроке, после которого будут введены QR-коды для посещения магазинов и заведений общепита.

«Понимая, что нашим гражданам нужно дать время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступят в силу с 1 февраля 2022 года», - сказала Голикова.

До 1 февраля для посещения заведений общепита и магазинов, учреждений культуры и участия в массовых мероприятиях будет достаточно ПЦР-теста, после этой даты исключение сделают лишь для россиян, имеющих медотвод.

При этом для посещения аптек и продуктовых магазинов не надо будет ничего предъявлять.

