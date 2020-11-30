Голикова сообщила о сокращении в России числа детей-сирот

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России стало меньше детей-сирот, сообщает ТАСС.

На заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Голикова рассказала, что с начала 2018 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 15%.

«С 50 тысяч до 42 тысяч», - уточнила вице-премьер, отметив, что это сведения из государственного банка данных.

Также Голикова заявила, что органам опеки и попечительства не хватает сотрудников. По её словам, на сегодняшний день там трудятся немногим более 12 тысяч человек и для полноценной работы требуется ещё более 6 тысяч.