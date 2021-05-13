Голикова сообщила о подготовке законопроекта о российском Красном Кресте
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе встречи с председателем «Российского Красного Креста» Павлом Савчуком заявила, что Минздрав страны и отделение международного движения подготовят законопроект об организации, защите ее наименования и эмблемы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Поскольку организация является частью международного Красного Креста и Красного Полумесяца, я также просила бы министерство здравоохранения совместно с российским Красным Крестом обеспечить соответствие законопроекта основополагающим принципам движения», — добавила вице-премьер.
Также Голикова отметила, что необходимо уделить внимание взаимодействию Красного Креста с региональными отделениями гуманитарного движения и усилить работу на местах. В свою очередь, российское правительство готово оказать содействие организации.
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