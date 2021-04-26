Голикова призвала выдать работникам зарплату перед майскими праздниками

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что если дата выплаты заработной платы выпадает на нерабочие дни, то выдать её следует заблаговременно, сообщает РИА Новости.

По её словам, это касается случаев, когда день выплаты приходится на 4-7 мая, которые объявлены в России нерабочими днями.

Голикова добавила, что указ о нерабочих днях не должен являться основанием для снижения размеры зарплаты работников.

Ранее президент России Владимир Путин сделал выходными днями промежуток между майскими праздниками, сообщает Ura.ru. Согласно указу, который подписал глава государства, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.