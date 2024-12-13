Голикова: Почти 100 млн россиян прошли диспансеризацию в 2024 году

Почти 100 млн человек прошли диспансеризацию в России в текущем году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Только за 2024 год почти 100 млн человек смогли пройти диспансеризацию. А это значит раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний», — рассказала зампред правительства в ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» на площадке национального центра «Россия».

Кроме того, Голикова рассказала, что для модернизации первичного звена было построено либо реконструировано свыше 1,3 тысячи объектов здравоохранения, проведен ремонт более 5,5 тысячи зданий. В ближайшие шесть лет планируется модернизировать около 500 центров здоровья. Также в стране создадут 3,8 тысячи поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Запланировано и расширение сети медорганизаций с подразделениями по медицинской реабилитации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что диспансеризацию в 2024 году прошли более 1 млн жителей региона, напоминает RT.

