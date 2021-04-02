Голикова назвала «объективным» снижение численности населения России
Вице-премьер России Татьяна Голикова, обсуждая нацпроекты "Здравоохранение" и "Демография", назвала "объективной" тенденцию на снижение населения России. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Голиковой, убыль населения является следствием "объективных демографических трендов". По ее словам, "демографические вызовы" стали одним из основных факторов, позволяющих стране развиваться.
При этом вице-премьер отметила, что власти должны "переломить" эту тенденцию и обеспечить рост численности населения к 2030 году. Это должно произойти благодаря стабилизации рождаемости, а также из-за снижения уровня смертности в России.
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