Голикова назвала число россиян, получивших первый компонент вакцины от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 11,9 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

По её словам, оба компонента препарата от COVID-19 получили уже 7,5 миллиона человек.

Ранее Голикова заявила, что новые ограничения из-за коронавируса в период майских праздников вводить не планируется, сообщает Ura.ru. По её словам, президента РФ Владимир Путин продлил выходные с 1 по 10 мая для снижения интенсивности перемещения россиян в городах.