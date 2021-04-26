Голикова назвала число россиян, получивших первый компонент вакцины от COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 11,9 миллиона человек, сообщает РИА Новости.
По её словам, оба компонента препарата от COVID-19 получили уже 7,5 миллиона человек.
Ранее Голикова заявила, что новые ограничения из-за коронавируса в период майских праздников вводить не планируется, сообщает Ura.ru. По её словам, президента РФ Владимир Путин продлил выходные с 1 по 10 мая для снижения интенсивности перемещения россиян в городах.
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