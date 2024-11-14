Голикова: Нацпроект «Культура» реализован на 99,7%
Национальный проект «Культура» реализован в России более чем на 99%, заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.
Как отметила Голикова, в текущем году на реализацию нацпроекта предусмотрено более 52 млрд рублей из федерального бюджета.
«По состоянию на 1 октября уровень достижения нацпроекта составляет 99,7%, кассовое исполнение — 77,6%», — указала вице-премьер.
Ранее министр культуры Ольга Любимова рассказала, что с 2019 года в стране строятся и обновляются дома культуры, на работы в рамках нацпроекта «Культура» направили более 24 млрд рублей, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru