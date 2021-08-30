Голикова: 99,5% детей получили единовременную «школьную» выплату
Единовременную выплату на детей школьного возраста в размере 10 тысяч рублей получили почти все имеющие на нее право российские семьи. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.
По словам Голиковой, средства уже перечислены 20,3 млн детей, общая сумма выплат составила 202,8 млрд рублей.
«При этом количество детей, на которых планируется осуществить единовременную денежную выплату, как мы и прогнозировали, до конца года должно составить 20,4 млн. Таким образом, на сегодняшний день выплату получили 99,5% от того параметра, который мы с вами прогнозировали», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Выплаты в размере 10 тысяч рублей предназначены для детей от 6 до 18 лет, а также для школьников-инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, напоминает телеканал «360». При этом, согласно данным исследования аналитического центра университета «Синергия», только 76,2% получивших выплаты россиян потратили их непосредственно на детей. Около 23% россиян направили средства на не связанные со школой траты: в частности, на продукты питания, отмечает Ura.ru.
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