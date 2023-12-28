Бочкарев: Годовой план по вводу недвижимости в Москве перевыполнен в 1,5 раза

С начала года в столице построили более 13,3 млн кв.м недвижимости, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Годовой план ввода недвижимости перевыполнен в полтора раза, причем досрочно», – добавил он.

За 2023 год в Москве возвели 296 жилых корпусов площадью 6,24 млн кв.м. Также ввели в эксплуатацию 114 объектов образовательной, медицинской, спортивной и культурной направленности, и более 120 деловых, производственных, коммерческих, торговых центров.

В городе не остановили ни одной стройки. При этом около 80% построенных объектов реализовали за счет средств частных инвесторов.

