Бочкарев: Годовой план по вводу недвижимости в Москве перевыполнен в 1,5 раза
С начала года в столице построили более 13,3 млн кв.м недвижимости, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Годовой план ввода недвижимости перевыполнен в полтора раза, причем досрочно», – добавил он.
За 2023 год в Москве возвели 296 жилых корпусов площадью 6,24 млн кв.м. Также ввели в эксплуатацию 114 объектов образовательной, медицинской, спортивной и культурной направленности, и более 120 деловых, производственных, коммерческих, торговых центров.
В городе не остановили ни одной стройки. При этом около 80% построенных объектов реализовали за счет средств частных инвесторов.
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