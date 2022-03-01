Глобальный сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и TikTok
Серьёзные проблемы в работе сервисов Facebook. Instagram и TikTok произошли в ряде стран, в том числе, в России. Наибольшее число жалоб поступает на функционирование Facebook. Их фиксирует сайт Downdetector, который отслеживает сбои на известных интернет-ресурсах.
В основном проблемы наблюдаются с работой сайта (66%), приложения (24%) ещё 11% жалоб поступают на невозможность авторизоваться. Наиболее масштабный сбой произошел в США и Канаде, на неполадки также указывали жители Германии, Франции и других государств.
Несколько дней назад сообщалось о сбое в работе мессенджера Telegram. Его основатель Павел Дуров объяснил проблемы беспрецедентной нагрузкой, с которой столкнулся европейский кластер Telegram из-за военной операции России в Донбассе.
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