Глобальный сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и TikTok

Серьёзные проблемы в работе сервисов Facebook. Instagram и TikTok произошли в ряде стран, в том числе, в России. Наибольшее число жалоб поступает на функционирование Facebook. Их фиксирует сайт Downdetector, который отслеживает сбои на известных интернет-ресурсах.

В основном проблемы наблюдаются с работой сайта (66%), приложения (24%) ещё 11% жалоб поступают на невозможность авторизоваться. Наиболее масштабный сбой произошел в США и Канаде, на неполадки также указывали жители Германии, Франции и других государств.

Несколько дней назад сообщалось о сбое в работе мессенджера Telegram. Его основатель Павел Дуров объяснил проблемы беспрецедентной нагрузкой, с которой столкнулся европейский кластер Telegram из-за военной операции России в Донбассе.

