Главы трех российских регионов проведут прямые линии после рекомендации Путина
Губернаторы Ростовской, Оренбургской и Курской областей после рекомендации президента России Владимира Путина проведут прямые линии с населением, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центры управления регионов.
Как отметили в ЦУР Ростовской области, в июне-июле поступило почти 10 тысяч обращений в адрес губернатора региона Василия Голубева. Основными темами стали ремонт и строительство дорог, благоустройство и ЖКХ. Ожидается, что прямая линия состоится в первой половине сентября.
В свою очередь, в ЦУР Оренбургской области сообщили о порядка 4,5 тысячи сообщений от граждан. Жители региона обращаются к губернатору Денису Паслеру с вопросами о дорогах, ЖКХ, благоустройстве, здравоохранении и вакцинации от коронавируса. Прямая линия с Паслером может пройти уже в августе.
В августе состоится прямая линия с губернатором Курской области Романом Старовойтом. По данным ЦУР региона, она пройдет 26 августа. Жителей области больше всего волнуют проблемы дорог, ЖКХ, благоустройства, вопросы по теме коронавируса и социальной защиты.
Напомним, Владимир Путин по итогам своей прямой линии рекомендовал губернаторам российских регионов проводить прямое общение с гражданами не реже раза в год. Ранее прямые линии с гражданами провели главы Орловской, Иркутской, Мурманской, Самарской, Пензенской и Белгородской областей, Хабаровского края, Якутии, Чувашии и Башкортостана.
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