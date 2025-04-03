Главу Ространснадзора Басаргина освободили от должности

Глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) Виктор Басаргин освобожден от должности, такое решение принято в связи с выходом чиновника на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Ространснадзора Виктора Гулина.

«С 2019 года и до настоящего времени Виктор Гулин занимал пост заместителя руководителя Ространснадзора. В целом же на различных должностях он проработал в службе около 17 лет», - отметили в кабмине.

Виктор Басаргин возглавлял Ространснадзор с 2017 года. До этого чиновник занимал посты губернатора Пермского края и министра регионального развития РФ.

Ранее президент Владимир Путин назначил нового заместителя руководителя Россотрудничества, им стал Игорь Чайка, напоминает 360.ru.

