Главу Ространснадзора Басаргина освободили от должности
Глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) Виктор Басаргин освобожден от должности, такое решение принято в связи с выходом чиновника на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Ространснадзора Виктора Гулина.
«С 2019 года и до настоящего времени Виктор Гулин занимал пост заместителя руководителя Ространснадзора. В целом же на различных должностях он проработал в службе около 17 лет», - отметили в кабмине.
Виктор Басаргин возглавлял Ространснадзор с 2017 года. До этого чиновник занимал посты губернатора Пермского края и министра регионального развития РФ.
Ранее президент Владимир Путин назначил нового заместителя руководителя Россотрудничества, им стал Игорь Чайка, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Крыму с начала года обнаружили 110 погибших дельфинов
- Главу Ространснадзора Басаргина освободили от должности
- В Херсонской области россиянку задержали по подозрению в госизмене
- Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Элтона Джона
- В курском Железногорске дрон ВСУ пробил часть стены завода
- Приставы прекратили взыскание долгов с участников Little Big Прусикина и Таюрской
- Минобороны потребовало 390 млн рублей с Кизлярского завода
- Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 3085
- Над территорией России сбили 23 украинских беспилотника
- Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за торгового баланса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru