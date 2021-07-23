Главу отделения ПФР по Челябинской области арестовали по обвинению во взятках
Тракторозаводский районный суд в Челябинске арестовал управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России (ПФР) Виктора Чернобровина по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 22 сентября», — рассказал собеседник агентства.
Чернобровина подозревают в получении взяток на сумму более 26 млн рублей от организации «Аквилон» за контракты на охрану территориальных подразделений ПФР. Своей вины он не признает.
Ранее у главы отделения ПФР по Челябинской области прошли обыски, напоминает Ura.ru. Изначально Чернобровин проходил свидетелем по делу о взятках. Сразу после обысков чиновника госпитализировали. В четверг Чернобровин был задержан и доставлен в СК РФ.
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