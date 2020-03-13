Главу отдела угрозыска в Москве с подчинённой уволили за селфи с телами в морге

Сотрудников Отдела внутренних дел «Щукино» уволили за фотографирование на фоне трупов в морге. Такое поведение сочли проступком, порочащим честь полиции. Об этом АГН «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

Неприглядными селфи занимались начальник уголовного розыска отдела МВД по району Щукино майор полиции Вячеслав Горнеев и его подчинённая - оперуполномоченный того же ОВД, старший лейтенант полиции Татьяна Пурышева. Фотографирование проводилось в одном из патологоанатомических учреждений города.

Как отмечает «Свободная пресса», фотоснимки из морга были выявлены сотрудниками управления собственной безопасности. Довольно суровые мер применены к целому ряду должностных лиц из руководства УВД по Северо-Западному административному округу Москвы за упущения в кадровой работе.

Будут уволены заместитель начальника этого УВД полковник полиции Алексей Кориненко, глава отдела МВД по району Щукино полковник полиции Иван Понятойкин, а также руководитель отдела уголовного розыска УВД майор полиции Сергей Гладышев.

Их отправят в отставку как не соответствующих занимаемым должностям. Кроме того, начальник УВД по СЗАО ГУ МВД РФ по Москве генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии.

