Главу МВД Коми подозревают в получении взятки
16 января 202015:44
Министр внутренних дел по республике Коми генерал-майор полиции Виктор Половников задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного офицера меры пресечения. Как отмечает «Свободная пресса», согласно открытым источникам, Половников подозревается в получение мзды в размере более 10 миллионов рублей.
Виктор Половников стал во главе республиканского министерства внутренних дел в мае 2015 года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию
- Главу МВД Коми подозревают в получении взятки
- Госдума утвердила Мишустина премьер-министром
- Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании по Мишустину
- СМИ назвали сроки всероссийского голосования по изменению Конституции