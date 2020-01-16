Главу МВД Коми подозревают в получении взятки

Министр внутренних дел по республике Коми генерал-майор полиции Виктор Половников задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного офицера меры пресечения. Как отмечает «Свободная пресса», согласно открытым источникам, Половников подозревается в получение мзды в размере более 10 миллионов рублей.

Виктор Половников стал во главе республиканского министерства внутренних дел в мае 2015 года.

