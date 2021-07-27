Главредактор «Матч ТВ» прокомментировал конфликт Губерниева и Бузовой

Главный редактор телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что конфликт комментатора Дмитрия Губерниева и ведущей Ольги Бузовой в прямом эфире телеканала - это случай, сообщает Sport24.

По его словам, он обсуждал произошедшее с Губерниевым, который «ни в коем случае» не планировал обидеть Бузову, но при этом согласен с тем, что «не всё было корректно».

Участие Бузовой Тащин назвал «резонансным событием», после которого в интернете ведётся активное обсуждение.

«Я искренне благодарю Ольгу, что она пришла к нам. То, как она закончила эфир - это было очень искренне. Я считаю, что она профессионал», - подчеркнул главред.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев довел до слез певицу Ольгу Бузову во время эфира на телеканале «Матч ТВ», посвященного сборной России по футболу, сообщает Ura.ru.

