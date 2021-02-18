Главреда «Медиазоны» Смирнова освободили после ареста
Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова освободили из спецприемника в Сахарово. Об этом сообщил редактор издания Егор Сковорода.
Столичный Тверской суд 3 февраля назначил Смирнову 25 суток административного ареста, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации либо проведения собрания или митинга. По данным суда, журналист разместил в соцсети запись с призывом к участию в несанкционированной акции 23 января.
Позже Мосгорсуд сократил срок административного ареста журналиста до 15 суток.
Как сообщает Ura.ru, Смирнова арестовали после публикации в соцсетях шутки про него самого, в которой была указана дата несогласованного митинга.
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