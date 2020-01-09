Главреда из Урюпинска уволили из-за неправильно поставленного фото политика

Главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину уволили из-за того, что в одном из выпусков газеты фотография политика федерального уровня была размещена ниже фото депутата областного парламента, пишет «Российская газета».

Убрать главреда распорядился глава администрации городского округа Урюпинска Юрий Хорошеньков. Шушлебина была уволена по 278 статье Трудового кодекса, согласно которой с руководителем можно расторгнуть договор без объяснения причин.

Коллеги уволенного журналиста написали письмо в ее поддержку, однако ответа на него пока не получили. Сама Шушлебина обжаловала свое увольнение в суде. Адвокаты настаивают, что главного редактора не могут уводить в течение года в связи с тем, что газета участвовала в предвыборной кампании.



