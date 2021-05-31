Главреда Esquire Сергея Минаева назначили советником главы «Газпром-медиа»
Главный редактор Esquire Сергей Минаев сообщил в своем Telegram-канале что стал советником главы «Газпром-медиа» Александра Жарова по контенту и развитию диджитал-платформ.
«Круг полномочий предельно прост: советник - это тот, кто даёт советы, когда их просят», - отметил писатель.
Минаев также добавил, что сохранит за собой пост главреда журнала.
Ранее писатель в интервью на телеканале RTVI рассказал, что в месяц зарабатывает на YouTube три-четыре миллиона рублей, сообщает Ura.ru. Кроме того, Минаев заявил, что активно пишет сценарии и за одну серию получает около одного миллиона рублей.
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