Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах

Журналистка Анна Ведута выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах против главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. По словам молодой женщины, всё произошло после одной из встреч большой компании, когда Венедиктов предложил развести гостей вечера по домам.

После того, как в автомобиле остались только Венедиктов, Ведута и водитель, главред «Эха» обнял журналистку, начал трогать ее за ноги, стремясь залезть под юбку. Добравшись до дома Венедиктов пошёл провожать девушку до квартиры, несмотря на ее протесты. Уже в доме он поинтересовался, есть ли кто-то в квартире, и попытался поцеловать. На что девушка сказала, что ее ожидает мать и ушла, передает Ura.ru.

В интервью британской радиовещательной корпорации BBC Алексей Венедиктов отверг эти обвинения. Однако бывшие сотрудники «Эха Москвы» говорят, что для главного редактора обнять подчиненную, поцеловать и погладить — в порядке вещей. Впрочем, такое поведение Венедиктова устраивало не всех.

О случае домогательства со стороны журналиста ВВС также рассказала общественная деятельница на условиях анонимности. Она утверждает, что Венедиктов приставал к ней настойчиво на одной из общих встреч. Однако эти обвинения глава «Эхо Москвы» также категорически опровергает.

