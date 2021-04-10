Главред «Важных историй» стал свидетелем по делу о нарушении тайны частной жизни

Главный редактор интернет-издания «Важные истории» Роман Анин стал свидетелем по делу о неприкосновенности частной жизни, передает ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Анну Ставицкую.

Ранее в Telegram-канале издания появились сообщения об обыске, проводимом у Анина сотрудниками ФСБ.

По словам адвоката, обыск произошел в связи с делом по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Позже журналиста вызвали на допрос в столичный главк Следственного комитета РФ. Анин отказался давать показания, сославшись на статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя и своих близких.

Ставицкая сообщила, что в понедельник журналисту предстоит еще один допрос в СК.

По данным Telegram-канала «Важные истории», обыск у главреда издания может быть связан с судебным иском от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В 2016 году руководитель нефтегазовой компании подал в суд на Анина из-за опубликованного расследования о роскошной яхте, которая якобы могла принадлежать Сечину.

