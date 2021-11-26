Главред Sota.vision, правозащитник Еланчик признан Минюстом СМИ-иноагентом
Министерство юстиции России отнесло к средствам массовой информации - иностранным агентом главного редактора интернет-ресурса Sota.vision, правозащитника Олега Еланчика. Публикации этого информационно-аналитического электронного издания распространяются через Telegram, YouTube и другие социальные сети.
Представители редакции Sota.vision периодически задерживались силовиками во время акций протеста. Сам Еланчик известен как активист различных правозащитных движений.
Как заявлено в редакционной позиции издания, оно рассказывает о России, «о противостоянии человека и государства», а также о политических, экологических и социальных протестных проявлениях гражданского общества.
Сегодня же Минюст включил в список СМИ-иноагентов ООО «Нобелевский призыв».
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