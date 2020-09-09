Главный врач ГКБ №67 Андрей Шкода сделал себе прививку от коронавируса
Только сейчас, с появлением российской вакцины против COVID-19, появилась перспектива окончания пандемии коронавируса, заявил главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода.
Специалист рассказал, что врачам известен принцип разработки отечественных вакцин, поэтому лично он не опасается относительно качества препарата и уже сделал себе прививку. Коллеги Шкоды в 67-й больнице сейчас проходят скрининг, по результатам которого также поучаствуют в добровольной вакцинации против COVID-19 в рамках клинических исследований.
По словам Шкоды, все врачи ждут успешного завершения третьей стадии исследования вакцины – тогда возможность привиться от нового коронавируса будет у всех.
«Бесспорно одно: единственный путь к полной победе над любым инфекционным заболеванием - это вакцинация», - отметил главврач ГКБ №67.
Больница имени Ворохобова стала второй в России после медицинского центра в Коммунарке, где в марте 2020 года начали лечить заразившихся коронавирусом. За время работы этого COVID-центра в нём прошли лечение пять тысяч пациентов.
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