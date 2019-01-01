Главный онколог России отсоветовал лечить рак за границей

Лечить онкологические заболевания в России, призвал академик РАН Андрей Каприн — генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии. По его словам, для качественного лечения необходим первичный материал, потому что раковая клетка со временем видоизменяется, передает «Свободная пресса».

При этом, по словам академика Каприна, пациенты, прибывшие из-за границы и желающие продолжить лечение в России, часто долго не могут получить свой первичный материал из зарубежных клиник, приводит его слова РИА Новости.

При этом главный онколог страны выразил уверенность в высоком профессионализме зарубежных специалистов. Однако он не видит оснований для поездки на лечение в другую страну, так как часто это удлиняет или усложняет маршрут помощи на 1−1,5 месяца.

