Главный инженер рудника «Пионер» арестован после гибели 13 рабочих
Главный инженер рудника «Пионер» в Амурской области Денис Черников отправлен в следственный изолятор до 19 мая в рамках уголовного дела об обрушении горных пород на предприятии. При техногенной аварии под завалами оказались 13 шахтеров, их поиски прекращены.
Как информирует областная прокуратура, главному инженеру следствие вменило нарушение требований безопасности при ведении работ. Авария на руднике произошла 18 марта. Спасательную операцию был решено прекратить спустя две недели, поскольку выработки, где могли находиться горняки, оказались заполнены горной массой и водой.
В рамках расследования причин ЧП под стражу также отправлены двое сотрудников амурского управления Ростехнадзора - заместитель начальника Павел Смирнов и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами Вера Вайтехович. Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», их обвинили в халатности. По данным следствия, они в ходе проверок рудника не выявили грубые нарушения условий работы и не пресекли их.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru